Supergirl zawiodła. Film zbiera ostrą krytykę w pierwszych recenzjach

To jednak nadal wynik wyraźnie słabszy od wcześniejszych projektów nowego DCU. Dla porównania, Koszmarne Komando może pochwalić się wynikiem 95 procent, drugi sezon Peacemakera ma 94 procent, a Superman Jamesa Gunna zatrzymał się na poziomie 83 procent. Warto przy tym zauważyć, że Supergirl jest pierwszym projektem nowego uniwersum DC, którego Gunn ani nie napisał, ani nie wyreżyserował.

Supergirl miała być kolejną mocną produkcją w nowym filmowym uniwersum DC, ale pierwsze recenzje sugerują, że Kara Zor-El nie wystartowała z taką siłą, na jaką liczyli fani. Po zniesieniu embarga film Craiga Gillespiego zadebiutował na Rotten Tomatoes z wynikiem 59 procent pozytywnych recenzji z 90 opinii krytyków, co oznacza ocenę „Zgniły”.

Na Metacritic sytuacja wygląda jeszcze mniej optymistycznie. Film uzyskał tam 49 punktów na 100 na podstawie 39 recenzji. Takie oceny mogą być problemem, zwłaszcza że Supergirl kosztowała podobno 175 mln dolarów, a według najnowszych prognoz otwarcie w amerykańskich kinach ma wynieść od 40 do 45 mln dolarów.

Najczęściej powtarzającym się elementem recenzji jest pochwała dla Milly Alcock. Nawet bardziej negatywnie nastawieni krytycy podkreślają, że aktorka dobrze wypada jako Kara Zor-El i potrafi nadać bohaterce charakteru. Problem w tym, że według wielu opinii sam film nie daje jej wystarczająco mocnego materiału.

Deadline zwraca uwagę, że w produkcji da się znaleźć dobre momenty i celne dialogi, za które odpowiada scenarzystka Ana Nogueira, ale całość sprawia wrażenie nie do końca spójnej:

Mimo kilku dobrych scen i miejscami błyskotliwych dialogów, coś w Supergirl wydaje się nie tak. Film wygląda, jakby zapożyczał elementy od innych, zamiast iść własną drogą.

Jeszcze surowiej wypada ocena The Hollywood Reporter, które sugeruje, że osoby mocno zainteresowane przyszłością DCU mogą spokojnie poczekać na powrót Jamesa Gunna za kamerę przy przyszłorocznym Man of Tomorrow:

Każdy, komu zależy na DCU, najlepiej zrobi, jeśli poczeka na powrót Gunna na stanowisko reżysera w przyszłorocznej kontynuacji Supermana, Man of Tomorrow.

Variety poszło jeszcze dalej, nadając recenzji tytuł sugerujący, że film jest tak płaski, iż aż „superokropny”. W samej opinii krytyk nie krył zaskoczenia, że Craig Gillespie, reżyser tak wyrazistych produkcji jak Jestem najlepsza. Ja, Tonya oraz Cruella, dostarczył widowisko uznane za generyczne.

Byłem zszokowany, widząc, że Craig Gillespie, twórca znakomitego Jestem najlepsza. Ja, Tonya i świetnej Cruelli, mógł wypuścić produkt tak zwyczajny pod względem akcji i wymuszonej postawy. To wszystko rozpaczliwie próbuje być punk rockiem. Ale Supergirl to punkowa wydmuszka.

The Wrap wskazuje natomiast, że największa frustracja wynika z niewykorzystanego potencjału, szczególnie w scenach akcji oraz w sposobie przedstawienia seksizmu, który pozostaje w filmie bez odpowiedniej odpowiedzi:

Duża część frustracji bierze się z potencjału, którego film po prostu nie potrafi dosięgnąć w scenach akcji, a także z obecnego mimochodem i pozostawionego bez odpowiedzi seksizmu, który nie powinien mieć miejsca w filmie skupionym na Dziewczynie ze Stali.

Nie brakuje jednak recenzji bardziej przychylnych. GamesRadar+ określa Supergirl jako bardziej chaotyczną młodszą kuzynkę Supermana, ale docenia mroczniejszy, kosmiczny charakter opowieści, jej przygodowy ton oraz skojarzenia ze Strażnikami Galaktyki i Mad Maxem.

Supergirl, pod każdym względem bardziej nieuporządkowana młodsza kuzynka Supermana, zasługuje na porównania do Strażników Galaktyki i Mad Maxa dzięki zaskakująco mrocznej, a czasem wręcz odpychającej kosmicznej przygodzie o zemście i szukaniu domu.

Empire także znalazło w filmie sporo uroku, choć zaznacza, że produkcja nigdy w pełni nie spuszcza się ze smyczy: