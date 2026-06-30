Nowy Batman oficjalnie wybrany. Usłyszymy go w roli jeszcze w tym roku

DC wybrało nowego odtwórcę Mrocznego Rycerza do nadchodzącego filmu animowanego.

Warner Bros. znalazło nowego Batmana. Wytwórnia oficjalnie potwierdziła obsadę animowanego filmu Batman: Knightfall, który ma przenieść na ekran jedną z najważniejszych historii w dziejach Mrocznego Rycerza. Niedawno animacja doczekała się pierwszego zwiastuna. Produkcja zapowiada się tym ciekawiej, że zostanie podzielona na trzy części, podobnie jak komiksowy pierwowzór, a pierwsza odsłona zadebiutuje pod koniec 2026 roku. Batman: Knightfall – Anson Mount został nowym Mrocznym Rycerzem w nadchodzącej animacji DC Uniwersum Batmana wciąż rozwija się równolegle w kilku kierunkach. Z jednej strony DC nadal szuka aktora, który wcieli się w Bruce’a Wayne’a w aktorskim The Brave and the Bold, należącym do głównej ciągłości nowego DC Universe. Z drugiej strony Matt Reeves przygotowuje Batmana 2, funkcjonujące w ramach pobocznej linii Elseworlds. To właśnie tam mieszczą się również takie projekty, jak Joker Todda Phillipsa, animowane Harley Quinn, aktorskie Superman & Lois, Batman Reevesa oraz animowane filmy z serii DC Universe Animated Original Movies.

Do tej ostatniej grupy należy Batman: Knightfall, czyli nowa animowana adaptacja słynnej komiksowej historii publikowanej w latach 1993 i 1994. Za reżyserię filmu odpowiada Jeff Wamester, a scenariusz przygotował Jeremy Adams. Całość zostanie rozbita na trzy części, odpowiadające etapom oryginalnej opowieści, czyli Knightfall, Knightquest oraz KnightsEnd. Dokładna data premiery pierwszej części nie została jeszcze ujawniona, ale wiadomo już, że Warner Bros. planuje jej debiut na końcówkę 2026 roku. Najważniejszą informacją jest jednak obsada. Głosu Batmanowi użyczy Anson Mount, który powróci do roli Mrocznego Rycerza po animowanym Injustice z 2021 roku. Tamten film, choć również należał do DC Universe Animated Original Movies i mieszał elementy znane z gier oraz komiksów, nie spotkał się ze szczególnie ciepłym przyjęciem krytyków oraz widzów. Batman: Knightfall może być więc dla Mounta drugą, znacznie lepszą szansą na pokazanie własnej interpretacji Bruce’a Wayne’a.

GramTV przedstawia:

Obok niego w obsadzie znaleźli się Michael Mando jako Bane oraz Pablo Schreiber jako Jean Paul Valley. To wybór szczególnie istotny, ponieważ obaj bohaterowie odgrywają kluczowe role w całej historii Knightfall. Bane nie jest tu wyłącznie kolejnym przeciwnikiem Batmana. To postać, która chce złamać Mrocznego Rycerza zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W tym celu uwalnia najgroźniejszych więźniów Arkham Asylum, wśród których znajdują się między innymi Joker, Riddler oraz Scarecrow. Plan Bane’a prowadzi do jednego z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii Batmana. Złoczyńca odkrywa prawdziwą tożsamość bohatera, konfrontuje się z nim w posiadłości Wayne’ów, a następnie łamie mu kręgosłup. Bruce Wayne zostaje sparaliżowany i nie może dłużej działać jako Batman. W tej sytuacji powierza swoją rolę Jean Paulowi Valleyowi, mężczyźnie pochodzącemu z rodu zabójców znanych jako Azrael. Nowy Batman szybko okazuje się jednak znacznie bardziej brutalny, niestabilny i niebezpieczny niż jego poprzednik. Pierwszy zwiastun Batman: Knightfall pokazał już chaos rozpętany przez Bane’a, wewnętrzne zmagania Bruce’a Wayne’a oraz moment, w którym Jean Paul Valley zakłada kostium Batmana. Materiał sugeruje także mroczniejszy i poważniejszy ton animacji. Ważnym sygnałem dla fanów komiksowego pierwowzoru jest również kategoria wiekowa R. Taki wybór może oznaczać, że twórcy nie zamierzają łagodzić brutalności i ciężaru historii, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej przełomowych opowieści o Batmanie. Knightfall inspirowało już wcześniej inne adaptacje, w tym The Dark Knight Rises Christophera Nolana, ale tym razem Warner Bros. sięga bezpośrednio po pełną strukturę oryginału.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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