Szef DC Studios komentuje porażkę Supergirl. Przyznaje, że film zawiódł w kinie

Przynajmniej nie próbuje przekłamywać rzeczywistości.

Supergirl miała być jednym z ważnych elementów nowego kinowego uniwersum DC, ale pierwszy weekend w amerykańskich kinach nie przyniósł wyniku, na jaki liczyli włodarze studia. Film otworzył się kwotą 38 milionów dolarów, co, przy budżecie wynoszącym 170 milionów dolarów, trudno uznać za rezultat zgodny z oczekiwaniami. Głos w sprawie zabrał Peter Safran, czyli jeden z szefów DC Studios, który w rozmowie z The New York Times odniósł się do słabszego startu produkcji. Supergirl – Peter Safran odniósł się do kiepskich wyników finansowych filmu Supergirl jest dopiero drugim filmem w nowym DCU rozwijanym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Z tego powodu trudno już teraz przesądzać, że cała strategia studia okazała się nietrafiona. Sam Safran podkreśla, że pojedynczy wynik kasowy nie powinien być traktowany jako pełna ocena długofalowego planu dla marki.

Choć Supergirl nie spełniła naszych oczekiwań kasowych, jest tylko jednym z elementów szerszej, długoterminowej strategii DC Studios, w którą nadal wierzymy. Takie stanowisko nie powinno dziwić, ponieważ DC Studios dopiero buduje nową tożsamość swoich kinowych produkcji. Przed wytwórnią znajdują się kolejne premiery, w tym Clayface, którego debiut zaplanowano na październik. Ten projekt ma być znacznie tańszy, ponieważ jego budżet wynosi około 45 milionów dolarów, co automatycznie zmniejsza presję związaną z wynikiem finansowym. W przypadku Supergirl uwagę zwraca jednak skala inwestycji. Film, który miał być jedną z pierwszych wizytówek nowego DCU, otrzymał bardzo wysoki budżet, mimo że za kamerą stanął Craig Gillespie, twórca bez większego doświadczenia w kinie blockbusterowym. Scenariusz przygotowała natomiast Ana Nogueira, dla której była to pierwsza pełnometrażowa produkcja fabularna. Przy tak dużych kosztach decyzja o postawieniu na taką konfigurację twórczą może budzić pytania.

GramTV przedstawia:

The New York Times zwrócił także uwagę na szerszy problem filmów superbohaterskich z kobiecymi bohaterkami na pierwszym planie. W tekście pojawiła się sugestia, że część takich produkcji była w ostatnich latach odrzucana przez widzów, być może również z powodu uprzedzeń wśród najbardziej zaangażowanej, w dużej mierze męskiej części fanów. Jako przykłady wskazano między innymi Marvels oraz Madame Web. Taka diagnoza wydaje się jednak niepełna. W obu przypadkach kluczowe znaczenie miały także jakość samych filmów, chłodne reakcje odbiorców oraz słaby marketing. Supergirl mogła paść ofiarą podobnych problemów. Letnie zwiastuny, umiarkowany entuzjazm widzów i zmęczenie kinem superbohaterskim coraz częściej przekładają się na wyniki finansowe. W ostatnich latach sama obecność znanego logo nie wystarcza już, aby przyciągnąć publiczność do kin. Dziś największą odporność na kryzys gatunku wydają się mieć przede wszystkim marki pokroju Spider-Mana, Batmana czy Avengers. Pozostałe produkcje muszą znacznie mocniej walczyć o uwagę widzów, a przede wszystkim przekonać ich, że oferują coś więcej niż kolejny rozdział wielkiego uniwersum. Supergirl na starcie najwyraźniej tego nie zrobiła. Supergirl – recenzja filmu. Żółta kartka dla nowego uniwersum DC

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.