Batman jednak wróci? Gracze znaleźli ciekawy easter egg z Suicide Squad: Kill the Justice League

Przypomnijmy, że w Suicide Squad: Kill the Justice League członkowie Ligi Sprawiedliwości zostają przemienieni przez Brainiaca i zaczynają służyć swojemu nowemu panu. Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Bumerang oraz King Shark muszą ich powstrzymać, a jedynym sposobem jest śmierć superbohaterów. W grze ginie m.in. Batman, co wywołało lawinę negatywnych komentarzy, głównie fanów poprzednich gie Rocksteady.

Podobnie jak trzy gry z serii Batman: Arkham, również Suicide Squad: Kill the Justice League wypełnione jest easter eggami przygotowanymi przez zespół Rocksteady. Produkcja w ubiegłym tygodniu zadebiutowała na rynku, a już teraz prawdopodobnie poznaliśmy nową postać, która w kolejnych sezonach zostanie dodana do gry. Gracze mogą oczekiwać również powrotu Batmana, na co wskazuje jedna z niespodzianek, która niedawno została odkryta. Deweloperzy ukryli wiadomość, która wskazuje, że Mroczny Rycerz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Okazuje się jednak, że studio mogło od początku planować powrót Bruce’a Wayne’a. Na poniższym filmie możecie zobaczyć rozwiązanie zagadki z easter egga, który polega na odszukaniu 12 kartek z kalendarza, które zawierają 12 liter. Po ich ułożeniu pojawia się zdanie „he will return” (on powróci). Na ostatniej kartce dodatkowo widnieje symbol nietoperza, nie pozostawiając żadnych złudzeń, że chodzi właśnie o Batmana.

Kolejne sezony Suicide Squad: Kill the Justice League odnosić się będą do innych wymiarów, więc w jednym z nich Batman mógł przeżyć. Tym samym do swojego uniwersum Rocksteady przywróci Bruce’a Wayne’a, ale będzie to alternatywna wersja bohatera z innego świata.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych (Steam i Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.