Błąd w Suicide Squad: Kill the Justice League może zdradzać kolejnego bohatera

Jeden z użytkowników forum Reddit udostępnił fragment rozgrywki z Suicide Squad: Kill the Justice League. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie kwestia wypowiadana przez Brainiaca – głównego antagonistę najnowszej produkcji Rocksteady Studios. Wspomniana postać zwraca się bowiem do gracza sterującego Harley Quinn słowami: „Nie spodziewałem się, że będziesz najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu, Freeze”.

Suicide Squad: Kill the Justice League nie miało łatwego startu . Poważny bug zmusił bowiem deweloperów do wyłączenia serwerów zaledwie po godzinie od premiery gry we wczesnym dostępie. Dodatkowo produkcja Rocksteady Studios zbiera kiepskie recenzje, choć na Steam może obecnie pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami. Tymczasem jeden z graczy natrafił na błąd, który prawdopodobnie zdradza plany rozwoju nowego dzieła twórców serii Batman: Arkham.

Chodzi tutaj oczywiście o Mr. Freeze’a, czyli jednego z popularniejszych przeciwników Batmana . Rocksteady Studios nie wspominało jednak dotychczas, że wspomniany złoczyńca pojawi się w Suicide Squad: Kill the Justice League, ale kwestia wypowiedziana przez Brainiaca sugeruje, że wkrótce może się to zmienić.

Zgodnie z zapowiedziami w Suicide Squad: Kill the Justice League regularnie mają pojawiać się nowe grywalne postacie. W 1. sezonie do najnowszej produkcji Rocksteady Studios trafi Joker. Niewykluczone więc, że w jednym z kolejnych sezonów gracze będą mieli okazję wcielić się w Mr. Freeze’a.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych (Steam), a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. 5 marca 2024 roku wspomniany tytuł ukaże się również na platformie Epic Games Store. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.