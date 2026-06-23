Basim i Kassandra ukryci w Assassin's Creed Shadows. Przypadek czy zapowiedź?

Przez kilkanaście ostatnich lat seria Assassin’s Creed doczekała się ogromnej liczby odsłon. Są jednak postacie, które pojawiają się w toku opowieści więcej niż raz.

Takim kimś jest Basim. Z jednej strony jest on protagonistą niedawnej części AC, z drugiej zaś występuje jako NPC w innej.

Basim i Kassandra wspomnieni w AC Shadows

Basim Ibn Ishaq, bo o nim tu mowa, to bohater wydanego w 2023 roku Assassin's Creed: Mirage. Niemniej Ukrytego z Bagdadu poznaliśmy już 3 lata wcześniej, bo w Assassin’s Creed Valhalla, gdzie był jedną z osób towarzyszących Eivorowi Varinsdottirowi. W tej drugiej produkcji w toku zdarzeń Basim wylądował ostatecznie w czasach współczesnych, zajmując tam miejsce Layli Hassan. Wydawało się zatem, że nie zabraknie go również w kolejnej grze z cyklu, Assassin’s Creed Shadows. Tak się jednak nie stało, bo asasyn z Bliskiego Wschodu ciałem się tam nie pojawił. Niemniej niedawna (notabene ostatnia) aktualizacja do AC Shadows dodała wspominkę o nim we fragmentach danych Animusa.