Basim i Kassandra ukryci w Assassin's Creed Shadows. Przypadek czy zapowiedź?

Przez kilkanaście ostatnich lat seria Assassin’s Creed doczekała się ogromnej liczby odsłon. Są jednak postacie, które pojawiają się w toku opowieści więcej niż raz.
Takim kimś jest Basim. Z jednej strony jest on protagonistą niedawnej części AC, z drugiej zaś występuje jako NPC w innej.
Basim i Kassandra wspomnieni w AC Shadows
Basim Ibn Ishaq, bo o nim tu mowa, to bohater wydanego w 2023 roku Assassin's Creed: Mirage. Niemniej Ukrytego z Bagdadu poznaliśmy już 3 lata wcześniej, bo w Assassin’s Creed Valhalla, gdzie był jedną z osób towarzyszących Eivorowi Varinsdottirowi. W tej drugiej produkcji w toku zdarzeń Basim wylądował ostatecznie w czasach współczesnych, zajmując tam miejsce Layli Hassan. Wydawało się zatem, że nie zabraknie go również w kolejnej grze z cyklu, Assassin’s Creed Shadows. Tak się jednak nie stało, bo asasyn z Bliskiego Wschodu ciałem się tam nie pojawił. Niemniej niedawna (notabene ostatnia) aktualizacja do AC Shadows dodała wspominkę o nim we fragmentach danych Animusa.
Basim pojawia się w pliku Alruh, którego nazwa zostaje zresztą wyjaśniona:
W latach 80. IX wieku Hidden One (dla wyjaśnienia: “Hidden One” to w zasadzie retro-Asasyn) o imieniu Basim napotkał maszynę zwaną “Alruh”, co po arabsku oznacza “duch'” (Dla wyjaśnienia: “Animus” to łacińskie słowo oznaczające ducha).
Ta dziwna maszyna została zaprojektowana, by oglądać przeszłość poprzez odczytywanie urządzeń Isu zwanych “Pieczęciami Pamięci”, które, o ile dobrze rozumiem, były jak prehistoryczne płyty Blu-ray zawierające pamięć genetyczną.
Basim wydawał się interesującym gościem, ale ludzie tutaj stają się nerwowi, gdy o niego pytam. Dlaczego? Co się z nim stało?
GramTV przedstawia:
Warto przy tym zauważyć, że Basim to niejedyny dawny protagonista wspomniany w nowych plikach danych. W tych pojawia się również Kassandra z Assassin's Creed Odyssey, która, podobnie jak Ibn Ishaq, miała swój moment także w Valhalli. Greckiej wojowniczce poświęcony jest plik o nazwie Aletheia's Trials, którego treść brzmi:
Bractwo wciąż ma dostęp do strumienia pamięci najemniczki ze starożytnej Grecji, zwanej Kassandrą. Napotkała ona cyfrową wizję jednej z tych istot, zwaną Aleteią. Aleteia wykorzystała własne wspomnienia, by stworzyć serię symulacji treningowych, których Kassandra miała doświadczyć za pośrednictwem maszyny.
Warto w tym miejscu zauważyć, że zastępca reżysera Assassin’s Creed Shadows, Simon Lemay-Comtois, już przy premierze ostatniej aktualizacji przyznał, iż znajdziemy w niej mnóstwo easter eggów oraz odniesień do poprzednich produkcji. Pytanie tylko, czy to zwykłe mrugnięcia do wieloletnich fanów serii, czy też może tworzenie gruntu pod przyszły rozwój współczesnego wątku fabuły?
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