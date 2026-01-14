Zaloguj się lub Zarejestruj

Barbie prezentuje lakę w spektrum autyzmu

Maciej Petryszyn
2026/01/14 20:30
0
0

Swego czasu Barbie była reprezentacją stereotypowego i nomen omen plastikowego piękna. Niemniej firma Mattel już od dawna stara się zerwać w tym wizerunkiem.

Kolejny przykład tych starań zresztą właśnie otrzymaliśmy. W ramach serii Barbie Fashionistas i we współpracy z Autistic Self-Advocacy Network ukazał się model #245, czyli pierwsza w historii Barbie z autyzmem.

Barbie Fashionistas #245
Barbie Fashionistas #245

Pierwsza w historii Barbie ze spektrum autyzmu w ramach inkluzywności

By oddać tę szczególną cechę nowej Barbie, twórcy wyposażyli ją w kilka rozwiązań i gadżetów. Jednym z nich jest fidget spinner, czyli hit 2017 roku, który w domyśle miały pomagać w koncentracji i walce z lękami właśnie ludziom w spektrum autyzmu. W drugiej dłoni lalka trzyma zaś tablet do komunikacji alternatywnej, natomiast na jej głowie znalazły się słuchawki wygłuszające. Pomyślano również o ubiorze, gdyż filetowa sensoryczna sukienka w paski.

Barbie otrzymała też ruchome łokcie i nadgarstki, co ma umożliwiać zarówno stymulację, jak i gesty dłoni, by móc przetwarzać sensoryczne informacje. Projektanci pochylili się nawet nad spojrzeniem lalki, która nie patrzy na wprost, a jej oczy są nieco przesunięte. Niczym u osoby unikającej kontaktu wzrokowego.

Przy tej okazji Mattel opublikowało specjalny firm, w którym kilka znajdujących się w spektrum autyzmu dziewczynek i kobiet opowiada o swoich doświadczeniach:

Zrozumienie to największy dar. Spójrzcie, jak Madison Marilla, Aarushi Pratap, and Precious & Mikko – kobiety i dziewczyny w spektrum atyzmu – dzielą się swoimi historiami o odkrywaniu samych siebie, o poczuciu bycia zauważoną oraz swoimi pierwszymi reakcjami na całkowicie nową autystyczną Barbie, którą z dumą stworzyliśmy we współpracy z ASAN.



To nie pierwszy raz, gdy seria Barbie Fashionistas stara się zwiększyć swoją inkluzywność. W sprzedaży znajdują się również lalki niewidome, poruszające się na wózku inwalidzkim lub mające cukrzyce czy też syndrom Downa.

O samej marce Barbie głośno zrobiło się również w 2023 roku, gdy ukazał się film z Margot Robbie w roli tytułowej oraz Ryanem Goslingiem jako Kenem. Produkcja odniosła komercyjny sukces, nic więc dziwnego, że od ponad roku plotkuje się o potencjalnym sequelu. Co prawda jego powstanie nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale kto wie – może, jeżeli film się ukaże, to znajdzie się w nim miejsce również dla autystycznej Barbie?

Źródło:https://www.bbc.com/news/articles/cd6w2xdww11o

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

