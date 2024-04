Banishers: Ghosts of New Eden z aktualizacją. Na liście kilka ważnych poprawek

Zgodnie z przekazanymi informacjami wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 1.4 do Banishers: Ghosts of New Eden rozwiązano problemy blokujące postępy w niektórych misjach . Dodatkowo deweloperzy poprawili brakujące znaczniki zadań, a także wprowadzili poprawki, dzięki którym wszystkie zdarzenia fabularne powinny uruchamiać się prawidłowo.

Od premiery Banishers: Ghosts of New Eden minęły już ponad dwa miesiące. Deweloperzy ze studia Don’t Nod nie zapomnieli jednak o swojej produkcji i udostępnili nową aktualizację. Przygotowany przez francuski zespół patch poprawia działanie wspomnianej gry, a także eliminuje kilka błędów.

Patch 1.4 do Banishers: Ghosts of New Eden eliminuje również problemy związane z nieprawidłowym wyświetlaniem się niektórych tekstur. Francuski zespół zajął się też błędami animacji, które powodowały, że postacie niezależne w określonych warunkach stawały się niewidzialne. Nie zabrakło też poprawek wpływających pozytywnie na stabilność i wydajność produkcji. Pełna lista zmian dostępna jest na forum Focus Entertainment.

Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Don’t Nod, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Banishers: Ghosts of New Eden. Unoszący się Duch Sparty.