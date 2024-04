Banishers: Ghosts of New Eden to „ładnie wykonana gra AA”. Ile czasu zajęła produkcja?

Don’t Nod nie wyklucza, że Banishers: Ghosts of New Eden doczeka się kontynuacji. Tymczasem w sieci pojawiło się kilka interesujących informacji na temat wspomnianej produkcji. Wszystko to za sprawą wywiadu, którego udzielił Stéphane Beauverger, czyli reżyser narracji. W trakcie rozmowy z jednym z zagranicznych serwisów deweloper m.in. ujawnił, ile czasu zajęło twórcom Life is Strange oraz Vampyr stworzenie Banishers: Ghosts of New Eden.

Banishers: Ghosts of New Eden nie jest grą AAA, ale Don’t Nod jest dumne ze swojego dzieła

Beauverger w rozmowie z MP1st podkreślił, że Banishers: Ghosts of New Eden nie jest grą AAA, tylko „ładnie wykonana gra AA”. Reżyser narracji dodał również, że Don’t Nod jest „dumne” ze swojego najnowszego dzieła. Duża mapa oraz „ogromna ilość zawartości”, którą oferuje wspomniany tytuł, jest natomiast – jak zaznacza sam deweloper – wynikiem „woli i pasji” do zapewniania odbiorcom „wspaniałych wrażeń”.