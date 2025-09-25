Bandai Namco ujawnia datę premiery Code Vein 2. Nadchodzi nowa przygoda Revenantów

Bandai Namco oficjalnie potwierdziło, że Code Vein 2 trafi na rynek 30 stycznia 2026 roku. Z okazji ogłoszenia deweloperzy udostępnili nowy zwiastun, który prezentuje fragmenty rozgrywki oraz kilka kluczowych postaci.

Code Vein 2 – fabuła i rozgrywka

Akcja gry przenosi nas w postapokaliptyczną przyszłość, w której ostatni ludzie oraz istoty zwane Revenantami walczą o przetrwanie. Na świecie pojawia się nowe zagrożenie – Luna Rapacis – powodujące, że część Revenantów traci kontrolę i zamienia się w potwory znane jako Horrory. Wcielamy się w Revenant Huntera, łowcę polujących na te istoty, który wraz z tajemniczą dziewczyną Lou podróżuje w czasie, by zmieniać kluczowe wydarzenia i ocalić przyszłość.