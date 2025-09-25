Zaloguj się lub Zarejestruj

Bandai Namco ujawnia datę premiery Code Vein 2. Nadchodzi nowa przygoda Revenantów

Mikołaj Berlik
2025/09/25 14:00
Fani mrocznego RPG mogą szykować się na premierę Code Vein 2. Gra otrzymała datę wydania i trailer.

Bandai Namco oficjalnie potwierdziło, że Code Vein 2 trafi na rynek 30 stycznia 2026 roku. Z okazji ogłoszenia deweloperzy udostępnili nowy zwiastun, który prezentuje fragmenty rozgrywki oraz kilka kluczowych postaci.

Code Vein 2
Code Vein 2

Code Vein 2 – fabuła i rozgrywka

Akcja gry przenosi nas w postapokaliptyczną przyszłość, w której ostatni ludzie oraz istoty zwane Revenantami walczą o przetrwanie. Na świecie pojawia się nowe zagrożenie – Luna Rapacis – powodujące, że część Revenantów traci kontrolę i zamienia się w potwory znane jako Horrory. Wcielamy się w Revenant Huntera, łowcę polujących na te istoty, który wraz z tajemniczą dziewczyną Lou podróżuje w czasie, by zmieniać kluczowe wydarzenia i ocalić przyszłość.

Rozgrywka będzie opierać się na eksploracji świata podzielonego na dwie linie czasowe, dynamicznych starciach i podejmowaniu decyzji wpływających na losy postaci. Po pokonaniu wrogów gracz będzie mógł wysysać ich krew, co odblokuje nowe zdolności, a dzięki systemowi Blood Codes dopasujemy styl walki do własnych preferencji.

GramTV przedstawia:

Gracze otrzymają dostęp do różnorodnych broni i specjalnych pancerzy zwanych Jails, które pomogą w walce z wymagającymi bossami. Nie zabraknie także towarzyszy AI – Partnerów – posiadających unikalne umiejętności i własne wątki fabularne. Budowanie relacji z nimi wpłynie na rozwój historii i zakończenie gry.

Code Vein 2 zadebiutuje 30 stycznia 2026 roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/code-vein-2-will-be-released-on-january-30th/

Mikołaj Berlik
