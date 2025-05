Bandai Namco świętuje 45-lecie Pac-Mana. Pojawią się specjalne sekcje w Shadow Labyrinth

Po raz pierwszy ujawniono Shadow Labyrinth podczas The Game Awards w grudniu ubiegłego roku. Jest to dwuwymiarowa gra akcji z elementami platformowymi, osadzona w klimatach science fiction, która stanowi alternatywne, gatunkowo inne spojrzenie na kultową serię. Gracz wciela się w Szermierza nr 8, który musi pochłaniać wszystko, co napotka na swojej drodze, aby przetrwać w nieprzyjaznym, obcym świecie. Towarzyszy mu Puck, tajemnicza, ale znajoma postać, która pomaga zrozumieć, że głównym celem bohatera jest ucieczka z tego mrocznego labiryntu.

W opublikowanym dzisiaj zwiastunie gry po raz pierwszy zaprezentowano fragmenty poziomów, które wizualnie i strukturalnie nawiązują do klasycznych labiryntów Pac-Mana, jednak z wyraźnie zmienioną geometrią i dodatkowymi elementami rozgrywki. Poza licznymi odniesieniami do serii Pac-Man, Bandai Namco zapowiedziało również, że w Shadow Labyrinth znajdziemy nawiązania do innych kultowych gier firmy Namco, co może okazać się nie lada gratką dla fanów retro.

Gra ukaże się 18 lipca 2025 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2 oraz PC.