Bandai Namco Summer Showcase nadchodzi. Na pokazie zobaczymy nowe RPG z Polski

Zgodnie z przekazanymi informacjami Bandai Namco Summer Showcase rozpocznie się już 2 lipca 2025 roku o 20:30 czasu polskiego . W trakcie wydarzenia doczekamy się prezentacji nowej gry dla fanów My Hero Academia, a także będziemy mieli okazję zobaczyć obszerny gameplay z Digimon Story: Time Stranger . To jednak nie koniec zaplanowanych atrakcji.

Jakiś czas temu Bandai Namco zaprosiło graczy na Little Nightmares Showcase, w którego trakcie ujawniono datę premiery Little Nightamres III . Okazuje się jednak, że wspomniana firma postanowiła przygotować jeszcze jeden pokaz. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się bowiem Bandai Namco Summer Showcase.

Na Bandai Namco Summer Showcase zaprezentowane zostaną bowiem również m.in. takie tytuły jak Code Vein II, Little Nightmares III czy Patapon 1+2 Replay. Na wspomnianym pokazie nie zabraknie też polskich akcentów. Na wydarzeniu japońskiego wydawcy będziemy mieli okazję zobaczyć także The Blood of Dawnwalker od studia Rebel Wolves.