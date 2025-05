Bandai Namco organizuje Spotkanie Społeczności Elden Ring w Polsce. Liczba miejsc jest ograniczona

Miłośnicy mrocznych światów, emocjonujących walk i wymagającej rozgrywki mają powody do radości. Bandai Namco potwierdziło, że Elden Ring Nightreign, najnowsza gra studia FromSoftware, będzie dostępna do sprawdzenia podczas tegorocznego Pyrkonu. Ale to nie wszystkie niespodzianki dla fanów Elden Ringa, jakie przygotowało Bandai Namco Europe. Wydawca zaprasza również wszystkich na Spotkanie Społeczności Elden Ring, które odbędzie się przy okazji Pyrkonu. Nie trzeba jednak uczestniczyć w samym konwencie, aby wziąć udział w oficjalnym zjeździe fanów.

Bandai Namco zaprasza na Spotkanie Społeczności Elden Ring w Polsce

Impreza odbędzie się 14 czerwca o godzinie 19:00 w CK Zamek przy ul. Święty Marcin 80 w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i wystarczy jedynie zgłosić chęć udziału za pomocą specjalnego formularza. Na uczestników czekają liczne niespodzianki.