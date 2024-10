Ballerina z problemami. Reżyser Johna Wicka musiał interweniować

Reorganizacja produkcji trwała od dwóch do trzech miesięcy, co opóźniło inne projekty Stahelskiego, w tym reboot Nieśmiertelnego, w którego powstawanie jest obecnie zaangażowany. Według źródeł z branży, Henry Cavill, który miał zagrać główną rolę w tym reboocie, podpisał tymczasem kontrakt na występ w innym filmie. Informatorzy sugerują, że producenci bardzo poważnie podchodzą do Balleriny. Film jest traktowana jak kontynuacja serii John Wick, więc ewentualna porażka nie wchodzi w grę.

Film, w którym Ana De Armas wciela się w główną bohaterkę, a Keanu Reeves ma pojawić się w epizodzie (co już wiemy ze zwiastuna), czeka na premierę w 2025 roku. Zobaczymy na ile interwencja Stahelskiego odniosła skutek.