Bracia Russo to nie tylko kino. Reżyserzy są otwarci na tworzenie gier powiązanych z ich filmami Avengers

Bracia Russo niejednokrotnie udowodnili, że potrafią robić epickie filmy o superbohaterach. Czy gdyby wzięli się za gry, efekt mógłby być podobny? Twórcy raczej są co do tego przekonani.

Bracia Russo mogliby tworzyć gry Avengers

Rozmowa, przeprowadzona z reżyserami przez Variety, miała miejsce podczas promocji ich najnowszego projektu The Electric State. W wywiadzie ujawniono, że bracia Russo pomogli Netflixowi w stworzeniu mobilnej gry opartej na The Electric State, we współpracy z ich firmą medialną AGBO. W ramach dalszej ekspansji zatrudnili również Pete’a Wanata, weterana Nifty Games, na stanowisko prezesa ds. technologii interaktywnych.