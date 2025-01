Donnie Yen wróci z postacią Caine’a w spin-offie Johna Wicka? Rozmowy trwają, bo tego chcieliby fani

Aktor odniósł się również do swojego doświadczenia reżyserskiego, które zdobył, kręcąc film m.in. The Prosecutor. Yen podkreślił, że poświęcił temu projektowi rok pracy i że podobne zaangażowanie wniósłby do ewentualnego spin-offu. „Mam kilka pomysłów na to, jak chciałbym, aby potoczyła się historia, ale niczego nie zdradzam, bo nie wiem, czy jestem w takiej pozycji” – wyjaśnił Yen. Jednocześnie zdradził, że reżyser Johna Wicka, Chad Stahelski, miałby być zaangażowany w projekt, aby zapewnić jego zgodność z dotychczasowym klimatem serii. To akurat nie dziwi, bo w przypadku Balleriny było podobnie – Stahelski miał mieć ponoć możliwość dokonania “ostatecznego cięcia”.

Lionsgate zdaje się wierzyć w dalszy rozwój uniwersum Johna Wicka, wierząc w sukces Balleriny – film ma mieć swoją premierę w czerwcu tego roku. Powiązanie Caine’a z Johnem otwiera możliwość retrospekcji, w których mógłby pojawić się Keanu Reeves, nie obciążając swojego zdrowia dłuższą pracą na planie. Ale tak po prawdzie, dopiero ewentualny kasowy sukces Balleriny otworzy drogę do filmu z udziałem Yena – nie wcześniej.