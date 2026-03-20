Baldur’s Gate 3 w kosmosie już dostępny za darmo do ogrania. Gracze mogą sprawdzić konkurenta dla gry Larian Studios

Ruszyły bezpłatne testy gry.

Miłośnicy rozbudowanych gier fabularnych otrzymali kolejną ciekawą propozycję, tym razem osadzoną w świecie science fiction. Starfinder: Afterlight to turowe RPG inspirowane Baldur’s Gate 3, za które odpowiada studio Epictellers Entertainment, w którego skład wchodzą deweloperzy mający doświadczenie zdobyte między innymi przy grach studia Crytek. Tym razem twórcy porzucają realistyczne strzelanki na rzecz kosmicznej przygody, które czerpie z papierowego systemu Starfinder, będącego rozwinięciem uniwersum Pathfinder. Starfinder: Afterlight – ruszyły darmowe testy na Steam Gra doczekała się właśnie otwartego playtestu na Steamie, który potrwa od 19 marca do 5 kwietnia. Dostęp otrzyma jednak ograniczona liczba graczy, gdyż do udziału wybrano tysiąc osób spośród zapisanych. Jeśli ktoś nie zdążył się zgłosić, może jeszcze spróbować szczęścia poprzez system zgłoszeń na platformie Valve i czekać na kolejne zaproszenia. Dodatkowo trwa jeszcze kampania wsparcia projektu na Kickstarterze, w ramach której można dołączyć do grona wspierających poprzez tzw. późne wpłaty.

Świat Starfindera to rozwinięcie koncepcji znanej z Pathfindera, ale zamiast klasycznej fantastyki oferuje podróże międzygwiezdne, zaawansowaną technologię i kosmiczne konflikty. Klimatem może przypominać Spelljammer, choć jest wyraźnie bardziej osadzony w realiach science fiction.

Twórcy zapowiadają silny nacisk na drużynę bohaterów. W trakcie rozgrywki spotkamy sześciu towarzyszy, z których każdy posiada własną historię, motywacje oraz dylematy moralne. Podejmowane decyzje mają wpływać zarówno na relacje w zespole, jak i na los całej galaktyki. Pod względem mechaniki Starfinder: Afterlight jest zbliżony do Baldur’s Gate 3. System walki oparto na turach i zasadach wywodzących się z papierowego pierwowzoru. Oznacza to większy nacisk na planowanie, umiejętne wykorzystywanie zdolności oraz synergię drużyny. Choć nie wszyscy zainteresowani dostaną się do obecnych testów, produkcja ma już za sobą kilka etapów bety, więc niewykluczone, że kolejne okazje do sprawdzenia gry pojawią się w przyszłości. Premiera Starfinder: Afterlight planowana jest na 2026 rok.

Radosław Krajewski

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.