Baldur's Gate III i problemy z polską wersją językową. Gracze narzekają na puste książki

Choć grę Baldur’s Gate III możemy definitywnie zaliczyć do udanych produkcji bieżącego roku, tak wciąż nie oznacza to, że tytuł jest pozbawiony wad. Wręcz przeciwnie – od jakiegoś czasu na forum Reddit oraz Steam użytkownicy korzystający z polskiej wersji językowej donoszą o dość poważnym (przynajmniej dla niektórych) problemie. Co więcej, trapi on rodzimą lokalizację jeszcze od czasu wersji beta.

Baldur’s Gate III – problemy z polską wersją językową

w przypadku polskiej wersji językowej wiele książek oraz notatek, które możemy znaleźć w świecie gry niemalże na każdym kroku, ma puste kartki. Jeśli wierzyć komentarzom fanów, problem dotyczy głównie trzeciego, a więc ostatniego aktu, a po zmianie języka na angielski wcześniej niewidoczna treść pojawia się na pustych kartkach. Okazuje się bowiem , że. Jeśli wierzyć komentarzom fanów,, a po zmianie języka na angielski wcześniej niewidoczna treść pojawia się na pustych kartkach.

Też mam ten problem z książkami i notatkami. W akcie 3 z conajmniej 20 takich zauważyłem a dopiero co zacząłem zwiedzać miasto. (Drodrirsx)