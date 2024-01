Larian ponownie wzrusza. Twórcy uhonorowali gracza z chorobą Alzheimera w BG3

Deweloperzy dodali do Baldur’s Gate 3 specjalnego NPC-a.

Larian Studios uhonorowało gracza z chorobą Alzheimera poprzez dodanie specjalnego NPC-a do gry Baldur’s Gate III. Aby jednak zrozumieć całą historię, musimy cofnąć się kilka lat w przeszłość – a konkretniej do 2020 roku, kiedy to użytkownik o pseudonimie Solfalia podzielił się na forum produkcji historią swojego ojca. Mężczyzna jest ogromnym fanem tytułów od Larian, ale postępująca choroba coraz bardziej utrudnia mu cieszenie się z grania i pełnoprawne doświadczanie nowych historii.

Solfalia podziękował nieco później za wczesny dostęp do Baldur’s Gate III i otrzymał informację od jednego z deweloperów, że przygotowana zostanie dla niego i jego ojca niespodzianka. Krótko po premierze pełnej wersji gry Solfalia skontaktował się ze wspomnianym twórcą, aby dowiedzieć się, gdzie znajdzie wzmiankę o swoim ojcu. Spodziewał się czegoś w stylu książki lub krótkiego dialogu, ale okazało się, że Larian Studios dodało do gry pełnoprawnego NPC-a, który zwie się Golbraith Stredivas i jest emerytowanym potężnym łowcą Łupieżców Umysłów.