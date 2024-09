Cyberpunk 2077 z wyczekiwaną aktualizacją. Nowy patch poprawia płynność na PC

Dodano wsparcie dla AMD FidelityFX Super Resolution 3 z generacją klatek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dedykowanym artykule na stronie wsparcia technicznego.

Dodano wsparcie dla Intel Xe Super Sampling 1.3.

Od teraz możliwe będzie używanie DLAA oraz rekonstrukcji promieni światła DLSS jednocześnie.

Dodano nową zakładkę "Dodatkowe" w ustawieniach do której przeniesiono opcje: Tryb HDD, Hybrydowe wykorzystanie procesora oraz Wielowątkowość współbieżną AMD (SMT).

Różne poprawki stabilności i wizualne.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku w grudniu 2020 roku. We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się natomiast premiery dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego rozszerzenia fabularnego, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!