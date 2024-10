Baldur’s Gate 3 i This War of Mine wyróżnione w konkursie Code the Rights. Poznaliśmy uzasadnienia zwycięzców

Tydzień temu informowaliśmy o grach nominowanych do zdobycia nagrody przyznawanej przez Amnesty International. W konkursie Code the Rights zostały wyróżnione produkcje, które w innowacyjny sposób poruszają temat praw człowieka oraz innych kwestii społecznych. Ostatecznie podczas Game Industry Conference zostały przedstawione dwie nominowane produkcje.

„Grę wyróżnia to, że pozwala odkrywać i wyrażać różnorodne tożsamości dzięki wysoce spersonalizowanemu trybowi tworzenia postaci. Daje w ten sposób osobom grającym możliwość wyrażenia siebie. Dodatkowo, przedstawienie grupy wysiedlonych osób poszukujących bezpiecznego schronienia odzwierciedla współczesne problemy, z jakimi borykają się osoby migrujące i uchodźcze. Jurorzy docenili także możliwości, jakie daje gra przy wyborze środków walki i w opcjach dialogowych, nie zmuszając graczy do każdorazowego uciekania się do przemocy czy zadawania bólu. Integrując dylematy moralne i zachęcając graczy do refleksji nad sprawiedliwością, wolnością i tożsamością, Baldur’s Gate 3 zapewnia nie tylko wyjątkową rozrywkę, ale także napędza rozmowy na temat praw człowieka, wyznaczając nowy standard w branży gier”. - poinformowano w uzasadnieniu przyznania nagrody.