Baldur’s Gate 3 wśród nominowanych do nagrody Code the Rights organizowanej przez Amnesty International

Amnesty International Polska udostępniło listę gier nominowanych do kategorii Code the Rights, czyli inicjatywy polegającej na wyróżnieniu produkcji wydanych w ostatnim czasie, które popierają wartości zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dowiedzieliśmy się również o nagrodach specjalnych oraz składzie jury.

Code the Rights - informacje o konkursie zorganizowanym przez Amnesty International

Konkurs Code the Rights będzie podzielony na nagrodę główną oraz specjalną. W pierwszej kategorii zostaną uwzględnione gry łączące elementy rozgrywki z wrażliwością na prawa człowieka. Specjalne wyróżnienie zostanie przyznane za szczególnie interesujący element gry, taki jak wątek poboczny, kreatywne podejście do trudnych tematów, czy też cechy promujące wartości człowieka. Oto lista tytułów nominowanych do nagrody głównej - na liście znalazły się tylko produkcje wydane od sierpnia 2023 do sierpnia 2024 roku: