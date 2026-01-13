Baldur’s Gate 2 stanie się jeszcze lepsze. Kultowe RPG otrzyma nową przygodę i masę zmian

Będzie kolejny powód, aby odświeżyć sobie popularne RPG na zasadach Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 2 wciąż ma przed sobą długie życie, a to za sprawą powstającego od dłuższego czasu moda Rebirth, który odmieni klasyczną grę RPG, wprowadzają sporo zmian, a także zupełnie nową historię. Zespół modderów odpowiedzialny za Baldur’s Gate 2: Rebirth niedawno opublikował nowe zwiastuny, które prezentują ambitny projekt, mogący uchodzić za pełnoprawny dodatek fabularny do gry. Baldur’s Gate 2: Rebirth – ambitna modyfikacja do kultowego RPG-a w nowych zwiastunach Rebirth to totalna konwersja przygotowywana z myślą o Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition. Twórcy budują całą zawartość od zera, oferując nową historię, zupełnie oryginalnych bohaterów oraz świat, który nie korzysta z gotowych rozwiązań znanych z podstawowej kampanii. Całość ma zostać podzielona na pięć rozdziałów, z których cztery są już ukończone.

Jednym z głównych punktów wyprawy będzie Suzail, stolica Cormyru, przedstawiona jako rozbudowana lokacja składająca się z dziewięciu obszarów. Na graczy czekają między innymi tereny Pałacu Królewskiego, cytadela Magów Wojennych, portowe doki, slumsy oraz rozległe kanały pod miastem. Oprócz tego pojawi się pięć dużych miast i regionalnych centrów, takich jak Dhedluk, Waymoot, Immersea, Eveningstar oraz Wheloon. Twórcy nie ograniczają się jednak wyłącznie do dużych metropolii. W Rebirth znajdziemy w pełni otwarty Królewski Las, pełen obozów wrogów, ruin i zapomnianych miejsc mocy. Na mapie pojawi się także wiele mniejszych osad, w tym Tyrluk, Collinwood, Crownpost, Knightswood, Yeoman’s Bridge, Espar, Mouth of Gargoyles oraz Minroe. Całość ma oferować dziesiątki zadań pobocznych, nowych postaci niezależnych i długie godziny swobodnej eksploracji dzikich terenów Cormyru.

Na ten moment mod nie ma daty premiery, choć według oficjalnych informacji projekt zbliża się do finalnego etapu. Zrealizowano większość obszarów oraz wszystkie mniejsze zadania, natomiast wciąż trwają prace nad dłuższymi wątkami fabularnymi. To oznacza, że na premierę trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Warto też podkreślić, że Baldur’s Gate 2: Rebirth nie będzie samodzielną produkcją. Do uruchomienia moda konieczne będzie posiadanie kopii Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.