Steam Deck na wojnie na Ukrainie. Konsola zdalnie steruje karabinami maszynowymi

Ukraińscy żołnierze już wielokrotnie wykazywali się kreatywnym podejściem do walki z rosyjskim najeźdźcą. Często przekształcają lub budują samodzielnie urządzenia, o których z pewnością nikt nie pomyślałby w normalnych warunkach. Jednym z takich przykładów jest z pewnością bojowe zastosowanie przenośnej konsoli do gier Steam Deck firmy Valve .

Na Ukrainie powstał system bojowy o nazwie Sabre. Sfinansowali go zwykli ludzie, zrzucając się na ten cel na jednej z platform crowdfundingowych. To właśnie do tego systemu został wprzęgnięty Steam Deck i służy w nim do zdalnego sterowania karabinami maszynowymi.

Steam Deck na wojnie na Ukranie

W kampanii crowdfundingowej, która trwa od 2015 roku, zebrano ponad 12 000 dolarów. Oczywiście pierwsze prototypy Sabre nie powstawały z myślą o Steam Decku, a to z tego prostego powodu, że wtedy jeszcze nie istniał. Mobilny PeCet firmy Valve pojawił się na rynku w 2022 roku. Wkrótce okazało się, że sprzęt stworzony z myślą o graczach, znakomicie sprawdza się także na wojnie. W filmie opublikowanym na Facebooku, można zobaczyć go w działaniu.