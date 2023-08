Baldur’s Gate 3 wyznaczy nowe standardy? Szef Larian Studios jest innego zdania

Premiera pełnej wersji Baldur’s Gate 3 na PC zbliża się wielkimi krokami. Kilka dni temu do sieci trafił natomiast kolejny zwiastun nowej gry Larian Studios, w którym zaprezentowano jedną z przeciwniczek. W ostatnich tygodniach o samej produkcji jest dość głośno, a w sieci nie brakuje opinii, że nadchodzące dzieło belgijskiego zespołu wyznaczy nowe standardy dla tytułów z gatunku RPG. Okazuje się jednak, że zupełnie innego zdania jest szef wspomnianego studia – Swen Vincke.

Baldur’s Gate 3 nie wyznaczy nowych standardów dla gatunku RPG, ponieważ gry Larian Studios są zbyt specyficzne

Vincke odniósł się do wspomnianego tematu w trakcie wywiadu w podcaście Friends Per Second (dzięki PCGamesN). Podczas rozmowy szef Larian Studios podkreśli, że standardy nieustannie się zmieniają, dlatego też nie uważa, by Baldur’s Gate 3 stał się nagle wyznacznikiem dla innych twórców. Drugim powodem – według dewelopera – ma być natomiast fakt, że produkcje belgijskiego zespołu są „bardzo specyficzne”.