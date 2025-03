Baki Hanma: Blood Arena zapowiedziane. Brutalna i dość nietypowo wyglądająca bijatyka trafi na popularne sprzęty

Anime Baki opowiada o niezwykle brutalnym świecie sztuk walki, w którym młody wojownik Baki Hanma dąży do tego, by stać się najsilniejszym człowiekiem na świecie, silniejszym nawet od swojego ojca, Yujiegoro Hanmy. Teraz gracz będzie miał okazję poprowadzić go do zwycięstwa dzięki nowej grze od Purple Tree i Purple Play.

Baki Hanma: Blood Arena zostało zapowiedziane

Baki od najmłodszych lat trenuje różne style walki, by dorównać swojemu ojcu. Jego droga prowadzi przez liczne turnieje, walki na śmierć i życie oraz pojedynki z najsilniejszymi wojownikami świata, w tym mistrzami różnych sztuk walki, kryminalistami, a nawet mutantami o nieludzkiej sile. Brzmi to jak dobre podłoże pod wirtualną bijatykę, prawda?