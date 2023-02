Bad Boys 4 powstaje! Will Smith i Martin Lawrence świętują swój powrót

Prace nad Bad Boys 4 trwają! Ta informacja powinna ucieszyć fanów serii filmów, której gwiazdami są Will Smith i Martin Lawrence. Aktorzy świętują i chwalą się zapowiedzią na swoich social mediach.

Bad Boys 4 w preprodukcji

Bad Boys 4 ciągle znajduje się na wczesnym etapie produkcji. Reżyserami najnowszej odsłony są Adil El Arbi i Bilall Fallah, którzy pracowali również nad Bad Boys for Life. Za scenariusz ponownie odpowiada Chris Bremner.



Przypomnijmy, że Bad Boys for Life okazało się sporym sukcesem. Film wygenerował przychody na poziomie 426 milionów dolarów. W plebiscycie People's Choice Bad Boys For Life zostało wybrane filmem roku, a Will Smith zgarnął statuetkę w kategorii najlepszy aktor.



