Backfirewall_ – tragikomiczną historię OS9 będziemy mogli poznać już wkrótce

Backfirewall_ to propozycja od ekipy Naraven Games. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje polskie All in! Games. Twórcy podali dokładną datę premiery swojej produkcji oraz oddali w ręce graczy nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Twórcy z Naraven Games obiecują opowieść pełną humoru

Backfirewall_ to komediowa gra przygodowa, w której wcielimy się asystenta aktualizacji. W trakcie zabawy naszym kompanem będzie wygadany i samoświadomy system operacyjny OS9. Nad bohaterem zebrały się jednak ciemne chmury i już wkrótce ma zostać zastąpiony przez lepiej zoptymalizowanego następcę. W obliczu śmiertelnego zagrożenia zdesperowany OS9 zrobi wszystko, by uniknąć unicestwienia przez postęp technologiczny. Na szczęście ma plan, w jaki sposób tego dokonać.



„Ciekawi cię, co się dzieje w twoim smartfonie? Backfirewall_ ukazuje wspaniały cyfrowy świat pełen życia. Odkrywaj jego kolejne części poznając na swojej drodze spersonalizowane aplikacje, które opowiedzą ci swoją fascynującą historię, a jeśli są bardziej skryte, nie bój się… podsłuchiwać” – czytamy w opisie gry.



Produkcja autorstwa Naraven Games to gra przygodowa. Rozgrywka skupiać się więc będzie na eksploracji, rozmowach, zbieraniu przedmiotów i rozwiazywaniu zagadek. Na wyróżnienie z pewnością zasługuje setting gry oraz humorystyczna oprawa.



Backfirewall_ zadebiutuje na rynku już 30 stycznia. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Nieco dłużej na swoją szansę przeniesienia się do tego świata będą musieli poczekać użytkownicy Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że za pośrednictwem Steam już teram możecie przetestować wersję demonstracyjną.