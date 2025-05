BABYMETAL opóźnia premierę nowego albumu. Na pocieszenie zespół prezentuje nowy singiel

Nowy kawałek to kolejna zapowiedź tego, co znajdzie się na METAL FORTH, czyli na płycie, która ma kontynuować eksperymentalny i eklektyczny styl BABYMETAL, łącząc metal z elementami kultury japońskiej i międzynarodowymi kolaboracjami. Dlatego też, w "Song 3" gościnnie występuje rosyjski deathcore’owy zespół Slaughter To Prevail, a na intrygującym instrumencie shamisen gra Matt Heafy z Trivium. Singiel znajdziecie na końcu newsa.

BABYMETAL to zespół eksperymentujący z wieloma odmianami metalu, począwszy od power metalu, przez metalcore, aż po death metal i industrial, które wokalistki mieszają z melodyjnymi refrenami i popowymi aranżacjami. Ich piosenki często łączą ekstremalne riffy z cukierkowymi melodiami, co tworzy kontrastowy, ale fascynujący efekt. Charakterystyczne są też występy sceniczne BABYMETAL. Na scenie prezentują perfekcyjnie zsynchronizowane układy taneczne, tematyczne kostiumy i efektowne oprawy wizualne. Ich koncerty często przypominają spektakle teatralne z mistyczną symboliką i elementami mitologii stworzonej wokół tzw. "Metal Resistance", fikcyjnej narracji towarzyszącej ich twórczości.

Najważniejsze albumy:

BABYMETAL (2014)

Metal Resistance (2016)

Metal Galaxy (2019)

The Other One (2023)

Metal Forth (2025)

BABYMETAL to jeden z nielicznych japońskich zespołów metalowych, który osiągnął międzynarodowy sukces na tak dużą skalę. Koncertowali na największych festiwalach świata, takich jak Download Festival czy Rock on the Range, supportowali Metallicę, Red Hot Chili Peppers i Guns N' Roses, a ich płyty trafiały na listy przebojów w USA i Europie. Zespół ma silną, oddaną społeczność fanów na całym świecie, znaną jako "The One".