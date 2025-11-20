Zaloguj się lub Zarejestruj

Aż 5 gier do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). W tym zestaw kultowych RPG-ów

Radosław Krajewski
2025/11/20 10:30
0
0

Mocny zestaw od usługi Amazona.

Amazon kontynuuje intensywną ofensywę w ramach swojej usługi Luna i ponownie umożliwia posiadaczom subskrypcji odebranie kilku gier bez dodatkowych opłat. Najnowsza aktualizacja katalogu to aż pięć tytułów, w tym trzy znajdujące się w jednej kompilacji, które pokazują jak szeroką publiczność chce przyciągnąć usługa. Warto zaznaczyć, że oferta zostanie udostępniona dzisiaj w godzinach wieczornych.

Amazon Luna
Amazon Luna

Wśród udostępnionych pozycji znalazło się PlateUp!, czyli kooperacyjna gra o prowadzeniu restauracji, w której liczy się nie tylko tempo pracy na kuchni, ale również sprytne planowanie wystroju i działania lokalu. Rywalizacja z czasem potrafi mocno podnieść ciśnienie a wspólne zmagania w czteroosobowej ekipie to przepis na wieczór pełen emocji.

GramTV przedstawia:

Drugą propozycją jest zestaw klasycznych RPG osadzonych w uniwersum Dragonlance pod wspólnym szyldem Dungeons & Dragons: Krynn Series. To kolekcja przygód, które wychowały całe pokolenie fanów gatunku. Mowa o Champions of Krynn, Death Knights of Krynn oraz The Dark Queen of Krynn. Każda z nich oferuje wielogodzinne wyprawy i starcia inspirowane kultowym systemem papierowego D&D.

Listę zamyka Dream Tactics, czyli taktyczna gra z widocznymi wpływami epoki Game Boy Advance. Mechanika walk opiera się na kartach oraz rozwijaniu drużyny. Całość utrzymano w lekkiej i kolorowej stylistyce a przeciwnikami są niecodzienne zastępy agresywnych poduszek, które trzeba powstrzymać przed zniszczeniem Krainy Snów.

Amazon Luna – oferta gier na listopad 2025

  • Już dostępne - New Tales from the Borderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Dungeons & Dragons: Dark Sun Series (GOG)
  • Już dostępne - Gas Station Simulator (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Lovecraft's Untold Stories (Epic Games Store)
  • Już dostępne - Another World: 20th Anniversary Edition (GOG)
  • Już dostępne - Fallout 76 (Microsoft Games Store)
  • Już dostępne - Fort Solis (GOG)
  • Już dostępne - Dark City: Kyiv Collector's Edition (Amazon Games App)
  • 20 listopada - PlateUp! (Epic Games Store)
  • 20 listopada - Dungeons & Dragons: Krynn Series (GOG)
  • 20 listopada - Dream Tactics (GOG)
  • 26 listopada - Big Adventure: Trip to Europe 6 Collector's Edition (Legacy Games Code)
  • 26 listopada - Gunslugs (GOG)

Prime Gaming
Amazon Prime Gaming
Amazon Luna
Amazon
PlateUp!
Dungeons & Dragons: Krynn Series
Dream Tactics
gry za darmo
subskrypcja
okazja
usługa
cyfrowa dystrybucja
abonament
za darmo
oferta
darmowe gry
PC
