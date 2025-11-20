Aż 5 gier do odebrania w Amazon Luna (Prime Gaming). W tym zestaw kultowych RPG-ów

Amazon kontynuuje intensywną ofensywę w ramach swojej usługi Luna i ponownie umożliwia posiadaczom subskrypcji odebranie kilku gier bez dodatkowych opłat. Najnowsza aktualizacja katalogu to aż pięć tytułów, w tym trzy znajdujące się w jednej kompilacji, które pokazują jak szeroką publiczność chce przyciągnąć usługa. Warto zaznaczyć, że oferta zostanie udostępniona dzisiaj w godzinach wieczornych.

Wśród udostępnionych pozycji znalazło się PlateUp!, czyli kooperacyjna gra o prowadzeniu restauracji, w której liczy się nie tylko tempo pracy na kuchni, ale również sprytne planowanie wystroju i działania lokalu. Rywalizacja z czasem potrafi mocno podnieść ciśnienie a wspólne zmagania w czteroosobowej ekipie to przepis na wieczór pełen emocji.

Drugą propozycją jest zestaw klasycznych RPG osadzonych w uniwersum Dragonlance pod wspólnym szyldem Dungeons & Dragons: Krynn Series. To kolekcja przygód, które wychowały całe pokolenie fanów gatunku. Mowa o Champions of Krynn, Death Knights of Krynn oraz The Dark Queen of Krynn. Każda z nich oferuje wielogodzinne wyprawy i starcia inspirowane kultowym systemem papierowego D&D.

Listę zamyka Dream Tactics, czyli taktyczna gra z widocznymi wpływami epoki Game Boy Advance. Mechanika walk opiera się na kartach oraz rozwijaniu drużyny. Całość utrzymano w lekkiej i kolorowej stylistyce a przeciwnikami są niecodzienne zastępy agresywnych poduszek, które trzeba powstrzymać przed zniszczeniem Krainy Snów.

Amazon Luna – oferta gier na listopad 2025