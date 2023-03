Aż 15 darmowych gier w Amazon Prime Gaming w kwietniu. Popularna strzelanka i klasyk RPG w ofercie

Amazon ogłosił pełną listę gier, które pojawią się w ramach Amazon Prime Gaming w kwietniu. Wyjątkowo w przyszłym miesiącu subskrybenci otrzymają aż 15 gier, w tym Wolfenstein: The New Order, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition oraz Ninja Commando. Podobnie jak w poprzednich miesiącach kolejne gry będą pojawiać się w każdy piątek, począwszy od 6 kwietnia. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Amazon Prime Gaming – lista gier na kwiecień 2023