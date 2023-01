Awesome Games Done Quick 2023 - podczas imprezy zebrano gigantyczną kwotę

Wydarzenie Awesome Games Done Quick 2023 dobiegło końca. Organizatorzy pochwalili się sumą, którą udało się zebrać w trakcie trwania eventu. Pieniądze trafią do Prevent Cancer Foundation, czyli organizacji charytatywnej zajmującej się wczesnym wykrywaniem i zapobieganiem nowotworom.

Awesome Games Done Quick – twórcy inicjatywy już planują kolejne edycje

Impreza rozpoczęła się 8 stycznia i trwała do 15 stycznia. W trakcie tych kilku dni Awesome Games Done Quick 2023 zebrało 2 642 493 dolarów.



Jak łatwo się domyślić, zabawa polega na jak najszybszym przejściu gier z różnych kategorii. Wśród tytułów, z którymi mierzyli się gracze znalazły się takie produkcje jak: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Yakuza Kiwami, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Cult of the Lamb, and Half-Life: Alyx.



Twórcy zapowiedzieli już kolejną edycję akcji, która rozpocznie się 28 maja.

Wczytywanie ramki mediów.