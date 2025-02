Problemy Microsoftu. Avowed nie trafiło do Xbox Cloud Gaming. W grę zagracie natomiast poprzez NVIDIA GeForce Now

Avowed zadebiutowało już we wczesnym dostępie, a pierwsze opinie graczy są bardzo pozytywne. Możecie też przeczytać co my sądzimy o tym tytule. Produkcja studia Obsidian Entertainment, twórców takich tytułów jak Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity, jest dostępna wyłącznie na platformach Xbox i Steam. Gracze mogą już skorzystać z płatnego wczesnego dostępu za dodatkowe, a pełna premiera w ramach Xbox Game Pass nastąpi w przyszłym tygodniu.

Kontrowersje wokół Avowed i Xbox Cloud Gaming

Po premierze pojawiło się zamieszanie wokół dostępności Avowed w usłudze Xbox Cloud Gaming. Jak podaje Windows Central, mimo że użytkownicy zapłacili za wcześniejszy dostęp, gra nie była dostępna na platformie Microsoftu i ma tam trafić dopiero w przyszłym tygodniu.



Co ciekawe, Avowed jest już dostępne na konkurencyjnej usłudze grania w chmurze, czyli NVIDIA GeForce Now. Decyzja ta budzi zdziwienie, zwłaszcza że Obsidian Entertainment należy do Xbox Game Studios. Brak wsparcia dla własnej platformy na rzecz konkurencji wydaje się niezrozumiały. Po podwyżkach cen subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate wielu graczy liczyło, że otrzyma dostęp do gry zgodnie z zapowiedziami. Jednak sytuacja z Avowed sprawia, że czują się oni pominięci, płacąc za coś, czego nie mogą używać.