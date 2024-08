Avengers: Doomsday zmieni MCU nie do poznania. Marvel ma nietypowy pomysł

Druga saga MCU wkracza w decydującą fazę, a Marvel chce jak najbardziej uatrakcyjnić uniwersum swoim fanów. Do serii wkroczy potężny Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr., będąc główną gwiazdą nadchodzącego Avengers: Doomsday. W filmie ma pojawić się ponad 30 superbohaterów, a najnowsza lista postaci została niedawno zaprezentowana. Marvel nie zmienia za to planów na Avengers: Secret Wars, które doprowadzi do lekkiego restartu całego MCU. Zanim do tego dojdzie, studio wprowadzi jeszcze jeden ważny element do swojego uniwersum znany z komiksów. Fani mogą szykować się na Battleworld.

Avengers: Doomsday – Doktor Doom doprowadzi do stworzenia Battleworld

W oryginalnym komiksie Secret Wars Beyonder wziął fragmenty setek światów, w tym głównej Ziemi, aby stworzyć Battleworld, planetę będącą wielką areną do starć między różnymi bohaterami i złoczyńcami Marvela. W rewizji tej historii z 2015 roku najazd Skrulli zniszczył multiwersum i pozostawił jedynie Zimię-616 oraz Ostateczny Wszechświat. Gdy te dwa światy zderzyły się i eksplodowały, Doktor Doom wykorzystał skradzione moce Beyondera, aby stworzyć nowy Battleworld.