Avengers: Doomsday z ponad 30 postaciami. Jest nowa lista bohaterów

To właśnie oni będą bronić multiwersum przed Doktorem Doomem i innymi zagrożeniami.

W ubiegły weekend Marvel przedstawił nowe plany na kolejną część Avengers, porzucając Kanga Zdobywcę jako głównego antagonistę. Nowym przeciwnikiem dla superbohaterów w Avengers: Doomsday będzie Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. Prace nad scenariuszem do filmu wciąż trwają, a zdjęcia mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Mimo to do sieci trafiła nowa lista bohaterów, którzy mają pojawić się w piątej części serii. Nie brakuje kilku zaskoczeń.