Avengers: Doomsday – jak Marvel wytłumaczy brak Kanga? Doktor Doom nie będzie zły

Według jego informacji Doktor Doom nie będzie postrzegał siebie jako złoczyńcy. Podobnie jak Thanos, będzie przekonany, że obrana przez niego ścieżka jest jedyną właściwą. Złoczyńca będzie wierzył, że uratuje multiwersum przed inwazją Skrulli jedynie poprzez połączenie wszystkich światów w jedno miejsce, którym będzie Battleworld. Ma wierzyć, że to jedyna droga do zapewnienia wszystkim przetrwania.

Dowiedzieliśmy się także, jakie Marvel ma plany na wytłumaczenie braku Kanga Zdobywcy i powstrzymania go przed zniszczeniem multiwersum. Otóż po finale drugiego sezonu Lokiego, że to właśnie brat Thora kontroluje obecnie multiwersum, dając TVA wystarczająco dużo czasu, aby przygotowali się do wojny z wariantami Kanga. Według Alexa Pereza z The Cosmic Circus pomysł Marvela jest taki, że Kangowie po prostu zniknęli, dzięki czemu nie będą stanowić już zagrożenia.

Nie wiadomo, czy ten wątek zostanie jako rozszerzony. Obecnie możemy jedynie zgadywać, czy to ingerencja Lokiego zniszczyła różne wersje Kangów, czy też TVA poradziło sobie z tym zagrożeniem, zanim Rada Kangów zdążyła rozpocząć wojnę. Warto pamiętać, że scenariusze do Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars wciąż są na etapie pisania i jeszcze wiele w historii może się zmienić do czasu wejścia ekipy na plan obu filmów.