Avenged Sevenfold ogłasza letnią trasę po Europie. Zespół zagra także w Polsce

Popularny skład z Huntington Beach zapowiedział europejską, letnią trasę koncertową i zaprosi na poszczególne wydarzenia zespoły Palaye Royale, Ignite oraz nowy projekt Shavo Odadjiana (basisty System of a Down) – Seven Hours After Violet. Trasa rozpocznie się w Turcji, a zakończy w Szwecji, obejmując wiele europejskich miast w czerwcu i lipcu, ale co najważniejsze dla polskich fanów, Avenged Sevenfold zawita także do Polski.

Avenged Sevenfold zagra w Polsce

W oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych A7X napisali: