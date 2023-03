Wyciekły pierwsze konkrety na temat gry Avatar: Frontiers of Pandora

Jeśli więc wierzyć doniesieniom, gracz wcieli się w bezimiennego bohatera lub bohaterkę i zarazem dziecko Na’vi (zamieszkująca Pandorę jedyna znana pozaziemska rasa humanoidalna). Bohater został uprowadzony, a następnie wyszkolony przez Zarząd Pozyskiwania Zasobów (ZPZ; z ang. RDA), aby posłużyć jako broń w podboju Pandory.

Podobnie jednak do tego, co miało miejsce w filmie Jamesa Camerona z 2009 roku, mamy sprzymierzyć się ze swoją rasą i chronić Pandorę. Wykorzystamy do tego wrodzoną niesamowitą siłę oraz zwinność, a także ekwipunek, umiejętności (które będziemy ulepszać) i broń – wszystko to będziemy mogli dopasować do swojego stylu gry.