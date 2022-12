Avatar 5 nie będzie finałem serii? James Cameron gotowy stworzyć 6 i 7 część, a nawet serial

Wszystko będzie zależeć od widzów, czy nadal będą chcieli spędzać swój czas na Pandorze. Przy niewielkim zainteresowaniu kolejnymi odsłonami serii, dwa kolejne filmy po premierze piątego Avatara nigdy nie powstaną. Jeżeli jednak seria będzie zyskiwała kolejnych fanów z każdą kolejną częścią, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby kontynuować serię. Cameron zdaje sobie jednak sprawę, że w takiej sytuacji musiałby oddać markę pod skrzydła innych twórców.

Cameron odniósł się także po raz kolejny do finansowego aspekty drugiej części Avatara. Uspokoił widzów, że trzecia część „prawdopodobnie” zostanie ukończona bez względu na wyniki filmu w box office. Cameron ma nadzieję, że każda kolejna część Avatara okaże się lepsza od poprzedniej.

Franczyza może zostać kontynuowana również poprzez seriale. James Cameron nie wyklucza, że Pandora została przeniesiona również na mały ekran. Reżyser jednak zaznacza, że obecnie stworzenie serialu byłoby bardzo trudne, ze względu na ogromne koszty produkcji kolejnych filmów. Technologia musiałaby rozwinąć się do tego stopnia, aby można było zachować jakość filmów kinowych przy mniejszym, telewizyjnym budżecie.

Problemem są wykreowane komputerowo postacie, które są bardzo kosztowne i pracochłonne. Nie sprawdziłoby się to w telewizji. Wrócimy do tej kwestii za jakieś 10 lat, sprawdzając jak rozwinęła się technologia. Może uda nam się dopasować do wymagań serialu telewizyjnego, ale w tej chwili mnie to nie interesuje.