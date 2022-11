Budżet Avatara 2 jest ogromny. To może być najdroższy film w historii

Avatar: Istota wody wielkimi krokami zbliża się do swojej kinowej premiery. Przed paroma dniami Disney zaprezentował nowy, ostateczny zwiastun filmu. Przy okazji James Cameron udzielił nowego wywiadu, w którym ujawnił, że produkcja musiałaby stać się jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii, aby druga część Avatara była rentowna. Będzie jednak o to trudno, gdyż film trwa ponad trzy godziny, co skutecznie organiczny liczbę seansów w kinach. Los Avatara 2 powiązany jest z pozostałymi firmami z serii i jeżeli produkcja nie okaże się kasowym hitem, czwarta i piąta część mogą nigdy nie powstać.

Avatar: Istota wody mógł kosztować nawet 400 mln dolarów

Wcześniej podawano, że Cameron otrzymał łącznie miliard dolarów na nakręcenie czterech części Avatara. Daje to 250 milionów dolarów na jeden film, co nie wydaje się wygórowanym budżetem, jak na film, który został w całości stworzony przy pomocy technik komputerowych. Jak jednak podaje The Hollywood Reporter budżet Avatara: Istoty wody mógł być znacząco wyższy. Serwis wskazuje, że koszty produkcji mogą sięgać od 350 do 400 milionów dolarów.