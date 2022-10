Avatar 4 już w produkcji. James Cameron nakręcił pierwszy akt filmu

Długie trzynaście lat kazał czekać widzom James Cameron na kontynuację Avatara. Na szczęście produkcja filmu zmierza do końca i nic nie stanie na przeszkodzie, aby trafił do kin. Według reżysera Avatar: Istota wody będzie nieprzewidywalna, co ma rozbudzić dodatkowy apetyt wśród fanów na powstające jeszcze trzy kolejne części. Niedawno rozpoczęły się prace na planie czwartego Avatara i okazuje się, że twórcy mają bardzo dobre tempo pracy. Producent Jon Landau potwierdził, że pierwszy akt został już prawie w całości nakręcony. Okazuje się, że istniały pewne logistyczne powody, które wymusiły na ekipie pośpiech.

Zakończyliśmy większość pierwszego aktu Avatar 4, ponieważ były logistyczne powody, dla których musieliśmy to zrobić. Zaprojektowaliśmy większość całego filmu, ale tak naprawdę nie nakręciliśmy go w całości – tylko pierwszy akt. Nie mogliśmy dostarczyć tego, co ludzie zobaczą dzisiaj, pięć lat temu, osiem lat temu, dziewięć lat temu. Potrzebowaliśmy czasu, aby podnieść go do poziomu, który jesteśmy w stanie zrealizować obecnie dla ludzi – powiedział Jon Landau.