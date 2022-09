Avatar 2 będzie nieprzewidywalny. James Cameron wyrzucił rok pracy do kosza

Gwarantuję ci, że nie będziesz w stanie niczego przewidzieć. To, czego ludzie najbardziej nienawidzą, to pójść do kina i powiedzieć „To przewidywalne”. Nie sądzę, żeby ten film taki był. Nikt nie będzie w stanie przewidzieć, jak rozwinie się ta historia.

Pierwszy zwiastun drugiej części Avatara zadebiutował w maju i od tego czasu Disney nie śpieszy się z wypuszczaniem kolejnych materiałów. W miniony piątek do kin powróciła zremasterowana pierwsza część Avatara, która zawierała również niepublikowany wcześniej fragment z kontynuacji. James Cameron obecnie przygotowuje się do premiery Avatara: Istoty wody i w ostatnich wywiadach ujawnił kilka nowych szczegółów o samym filmie, jak również pracach nad nimi. Reżyser obiecał, że widzowie nie będą w stanie przewidzieć fabuły jego nadchodzącej produkcji.

Z kolei w rozmowie z The Times UK James Cameron przyznał, że pracę nad Avatarem 2 rozpoczął od rozebrania pierwszego filmu na czynniki pierwsze, aby sprawdzić, co przyciągnęło widzów przed ekrany. Powiedział również, że pierwotna wersja scenariusza do filmu powstawała przez rok i ostatecznie wylądowała w koszu, gdyż nie działała odpowiednio na podświadomość.