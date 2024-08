Avatar 3 z oficjalnym tytułem i logiem. Pierwsze spojrzenie na nowy film Jamesa Camerona

Chociaż w tym przypadku na zwiastun będziemy musieli jeszcze poczekać, to twórcy zaprezentowali inne materiały z trzeciej części Avatara.

Na głównym pokazie D23 nie mogło zabraknąć również Jamesa Camerona, który podzielił się nowymi szczegółami Avatara 3. Na prezentacji ujawniono pierwsze logo filmu wraz z oficjalnym tytułem, którym wcale nie jest podawane wcześniej Avatar: The Seed Berer. Trzecia część popularnej serii sci-fi zatytułowana została Avatar: Fire and Ash, co też potwierdza, że odwiedzimy wulkaniczne rejony świata Pandory, gdzie poznamy kolejne plemię Na’vi.

Avatar 3 – nowy tytuł, logo i grafiki koncepcyjne z filmu Jamesa Camerona

Wraz z ujawnieniem tytułu i loga Avatar: Fire and Ash doczekało się pierwszym oficjalnych materiałów. Niestety na zdjęcia i zwiastun będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale teraz zaprezentowano grafiki koncepcyjne, które pokazują nowe plemię Na’vi, a także ich budynki, czy statki powietrzne.

