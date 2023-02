Avatar 3 przedstawi nowe plemię Na’vi. Piąta część będzie zaskoczeniem dla fanów

Druga część Avatara już jakiś czas temu dołączyła do grona filmów, którym udało się zarobić z kin na całym świecie ponad 2 miliardy dolarów. Niedawno informowaliśmy, że Avatar: Istota wody wciąż święci triumfy w kinach, wyrównując 13-letni rekord pierwszej odsłony serii . Prace nad trzema kolejnymi kontynuacjami wciąż trwają i producent Jon Landau w wywiadzie dla magazynu Empire ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące następnych części. Fani mogą oczekiwać wielu niespodzianek, w tym nowych plemion Na’vi i przeskoków czasowych.

Landau ujawnił, że w Avatarze 3 zostanie wprowadzone kolejne plemię Na’vi. Będą to przedstawiciele „agresywnej, wulkanicznej rasy, której liderką jest Varang”. Producent zdradził od razu, że w tej roli zobaczymy Oonę Chaplin, wnuczkę Charliego Chaplina, która wcieliła się w Talisę Maegyr w jedenastu odcinkach Gry o Tron.

Są dobrzy ludzie i są źli ludzie. Tak samo jest po stronie Na'vi. Często ludzie nie postrzegają siebie jako złych. Jaka jest podstawowa przyczyna ich ewolucji w to, co postrzegamy jako złe? Być może istnieją inne czynniki, których nie jesteśmy świadomi – powiedział Landau.

Avatar 4 i 5 z dużymi niespodziankami

Nie są to jedyne niespodzianki z wywiadu, gdyż producent ujawnił, że w Avatarze 4 na widzów czeka „wielki przeskok czasowy”. Możemy się więc domyślać, że czwarta część jeszcze bardziej skupi się na dzieciach Jake’a Sully’ego, zmniejszając rolę głównego bohatera pierwszych trzech części. Z kolei Avatar 5 zabierze nas na Ziemię. Część filmu będzie rozgrywała się na naszej planecie, aby „otworzyć ludziom oczy, otworzyć oczy Neytiri na to, co istnieje na Ziemi”.