Avatar 3 ma nowe logo. Odwołuje się do nowego plemienia Na’vi

Już wkrótce Disney rozpocznie promocję Avatara: Fire and Ash, czyli trzeciej części serii, która zadebiutuje w kinach już pod koniec bieżącego roku. Do tej pory otrzymywaliśmy nowe grafiki koncepcyjne z filmu, a niedawno potwierdzono powrót jednego z ulubieńców fanów z drugiej odsłony. Teraz wytwórnia zaprezentowała nowe logo Avatara 3, które bezpośrednio odwołuje się do nowego plemienia Na’vi, czyli klanu Mangkwan.

Avatar: Fire and Ash otrzymało nowe logo

Jest to lud żyjący u podnóża wulkanu, więc całkowicie różniący się od leśnego i podmorskiego plemienia tubylczego ludu Pandory. Jak podkreślona w jednym z poprzednich wywiadów z twórcami, siedziba nowego klanu jest surowa i mroczna, a jego mieszkańcy są twardzi i bezlitośni.