Avatar 2 z pierwszymi opiniami. Krytycy zachwyceni, ale podają jeden spory minus

Jeżeli przewijają się jakiekolwiek negatywne opinie, to głównie dotyczące historii. Choć ta jest chwalona przez wiele osób, to wielu krytyków uważa, że to najsłabszy element filmu, który wyszedł gorzej, niż w pierwszym Avatarze. Dziennikarzom brakuje w niej płynności, efektowności i odpowiedniej narracji, na czym traci tempo i film jest przez to dłuższy, niż powinien być. Inni jednak mają dużo więcej wyrozumiałości dla historii, która ma kłaść podwaliny pod kolejne części.

W obsadzie filmu znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Cliff Curtis, Edie Falco, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Oona Chaplin, David Thewlis i CJ Jones.

Avatar: Istota wody zadebiutuje w polskich kinach 16 grudnia bieżącego roku.