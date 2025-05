Ava Max ogłasza nowy album „Don’t Click Play” i singiel "Lost Your Faith". Znamy datę premiery i okładkę płyty

Wraz z ogłoszeniem nowego albumu, które pojawiło się 1 maja w mediach społecznościowych, wokalistka ujawniła także okładkę płyty. Grafika przedstawia Avę w trójkącie ognia. Artystka trzyma płonące krawędzie, co może symbolizować intensywność emocji, jakich spodziewa się po odsłuchu nowego materiału. Trójkątny motyw nawiązuje również do ikony „play”, czyli przycisku odtwarzania, stanowiąc tym samym wizualną grę ze słowami zawartą w tytule albumu.

„Don’t Click Play” będzie następcą wydanego w 2023 roku albumu „Diamonds & Dancefloors”, który zajął 34. miejsce na liście Billboard 200. Debiutancki krążek artystki, „Heaven & Hell” z 2020 roku, osiągnął 27. miejsce na tej samej liście i zawierał światowy przebój „Sweet But Psycho”, który dotarł do Top 10 zestawienia Hot 100 w 2018 roku.

Nowy album, którego pierwszym singlem jest utwór „Lost Your Faith”, trafi do fanów 22 sierpnia 2025 roku. Poniżej możecie obejrzeć teledysk do wspomnianego utworu.

Ava Max, a dokładniej Amanda Ava Koci, jest amerykańską piosenkarką i autorką tekstów. Wokalistka urodziła się 16 lutego 1994 roku w Milwaukee w stanie Wisconsin. Zyskała szeroką popularność dzięki swoim przebojom, takim jak "Sweet But Psycho", "Kings & Queens" czy "My Head & My Heart". Jej muzyka to głównie pop z elementami dance i electropop, a charakterystyczny wygląd i energetyczne występy sprawiają, że jest rozpoznawalną gwiazdą na scenie muzycznej.