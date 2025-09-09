Autor bestsellera Kod Leonarda Da Vinci wraca z nową książką. Tajemnica tajemnic jest już dostępna

To nowa książka Dana Browna, autora serii o przygodach Roberta Langdona.

Premiera nowej powieści Dana Browna to zawsze literackie wydarzenie. Autor bestsellerowego Kodu Leonarda da Vinci powraca z kolejnym rozdziałem przygód Roberta Langdona. Najnowsza książka, zatytułowana Tajemnica tajemnic, trafiła dziś do księgarń na całym świecie – w Polsce ukazała się nakładem Wydawnictwa Sonia Draga. Tajemnica tajemnic – nowa książka Dana Browna Tym razem znany symbololog wyrusza do Pragi, gdzie towarzyszy swojej partnerce Katherine Solomon podczas naukowego wykładu. Jej badania nad ludzką świadomością mogą wywrócić do góry nogami wiedzę o naturze człowieka, ale szybko stają się obiektem zainteresowania tajnych służb i niebezpiecznych organizacji. Kiedy Katherine znika, Langdon rozpoczyna desperacką misję, która łączy świat najnowszej nauki z mistyczną tradycją stolicy Czech.

“Świat nie jest taki, jakim go postrzegamy” — mówi Dan Brown, pytany o główne przesłanie powieści. Pisarz podkreśla, że wybór miejsca akcji nie był przypadkowy: — “Praga od wieków była mistycznym centrum Europy. To tam spotykali się alchemicy i kabaliści, pracujący dla cesarza Rudolfa II. Idealna sceneria dla historii o ludzkiej świadomości.” W Tajemnicy tajemnic Robert Langdon po raz pierwszy zostaje ukazany jako mężczyzna naprawdę zakochany. — “Nagle ma wiele do stracenia. Nie walczy tylko o własne życie, ale o życie kobiety, którą kocha. I to zmienia wszystko” — wyjaśnia Brown.

Twórczość Amerykanina od lat wywołuje emocje i kontrowersje. Kod Leonarda da Vinci stał się globalnym fenomenem, sprzedając się w ponad 80 milionach egzemplarzy i doczekując się głośnej ekranizacji z Tomem Hanksem. Na podstawie cyklu o Robercie Langdonie powstały trzy filmy (Kod da Vinci, Anioły i demony oraz Inferno), a także serial Zaginiony symbol, który jednak nie powtórzył sukcesu kinowych adaptacji. Co ciekawe, prawa do adaptacji Tajemnicy tajemnic są już w rękach Netflixa. Platforma szykuje ponoć ośmioodcinkowy serial na podstawie książki, a sam pisarz pełni rolę współscenarzysty i producenta wykonawczego. Od lat Brown bywa krytykowany przez środowiska kościelne, jednak podkreśla, że nie szuka skandalu. — “Nie piszę po to, by prowokować. Balansowanie między faktami a fikcją naturalnie wywołuje dyskusję. Dobra książka sprzyja dialogowi” — zaznacza. Tajemnicy tajemnic jest do kupienia m.in. w sieci sklepów Empik.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






