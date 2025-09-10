Bestsellerowe mroczne fantasy doczeka się ekranizacji. Książka zaczynała jako fanfik Harry’ego Pottera

Studio zapłaciło za ten projekt ogromną sumę.

Hollywood po raz kolejny zwraca się ku literaturze wywodzącej się z kręgów fanowskich. Legendary Pictures nabyło prawa do ekranizacji powieści Alchemised, debiutanckiej książki autorskiej SenLinYu, twórczyni, która zdobył ogromną popularność w świecie fan fiction. Według źródeł transakcja opiewała na ponad trzy miliony dolarów, co czyni ją jedną z najwyżej wycenionych umów dotyczących praw filmowych do książki w ostatnich latach. Alchemised – powstaje ekranizacja fantasy, które zaczynało jako fanfik Harry’ego Pottera Umowa została zawarta w trybie natychmiastowym, by wyprzedzić konkurencję. Chociaż przedstawiciele Legendary nie komentują szczegółów finansowych, nieoficjalnie mówi się, że była to jedna z największych kwot wypłaconych za prawa do adaptacji pojedynczej powieści. Autorka nie kryje radości z nadchodzącej ekranizacji:

Jestem zaszczycona ogromnym entuzjazmem Legendary wobec tego projektu i nie mogę się doczekać, aż świat Paladii ożyje na ekranie – powiedziała SenLinYu. SenLinYu od lat cieszy się uznaniem w społeczności twórców fan fiction. Największą popularność zdobyli dzięki Manacled, mrocznej historii inspirowanej Harrym Potterem i Opowieścią podręcznej, która w 2023 roku zyskała ponad dziesięć milionów odsłon na platformie AO3 oraz ponad sto tysięcy pięciogwiazdkowych ocen na Goodreads. Pisała również opowiadania osadzone w uniwersum Gwiezdnych wojen, skupiając się na relacji Rey i Kylo Rena, zdobywając za nie nagrody i międzynarodowe uznanie. Łącznie internetowa twórczość SenLinYu została pobrana ponad dwadzieścia milionów razy i przetłumaczona na dwadzieścia trzy języki. Co ciekawe, pierwsze próby literackie Sen powstawały w aplikacji Notatki na telefonie, w czasie drzemek ich dziecka.

GramTV przedstawia:

Nowa powieść autora ma nietypową genezę. Początkowo była osadzona w realiach Harry’ego Pottera, opowiadając o zakazanej relacji między Hermioną Granger a Draco Malfoyem, jednak ostatecznie ewoluowała w pełnoprawną, oryginalną historię. Akcja Alchemised toczy się w alternatywnym świecie pełnym nekromantów i skorumpowanych rodów i gildii. Główna bohaterka, Helena Marino, alchemiczka i uzdrowicielka, skrywa w pamięci zapomniane sekrety. Trafia do podupadającej posiadłości pewnego nekromanty, który ma zbadać jej utracone wspomnienia. Oficjalny opis zdradza, że walka Heleny o zachowanie tożsamości dopiero się zaczyna, a mroczne tajemnice więzienia i jej oprawcy mogą kosztować ją wszystko. Alchemised trafi do amerykańskich księgarń 23 września nakładem Del Rey, jednego z oddziałów Penguin Random House. Pierwszy nakład wyniesie aż 750 tysięcy egzemplarzy, a wydania w dwudziestu jeden językach są już w przygotowaniu. Hollywood zna już przykłady, w których fanowska twórczość przerodziła się w komercyjny fenomen. Najgłośniejszym pozostaje seria 50 twarzy Greya, która zaczynała jako fanfik Zmierzchu, by następnie zdobyć listy bestsellerów i doczekać się kasowych ekranizacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.