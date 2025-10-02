Automobilista 2 wraca do przeszłości. Nadchodzi DLC z wyścigami długodystansowymi z 2005 roku

Automobilista 2 też chce zaoferować graczom coś fajnego i wybór padł na długodystansowe ściganie w stylu retro.

Kultowe auta LMP i GT sprzed dwóch dekad trafią do Automobilista 2 jeszcze w październiku. Studio Reiza potwierdziło, że przygotowuje dwa nowe pakiety DLC inspirowane sezonem 2005 w wyścigach endurance, zaraz obok wcześniej zapowiedzianego Lamborghini Dream Pack Part 2. Nadciąga nowe DLC do Automobilisty 2 Choć pełna lista torów nie została jeszcze ujawniona, twórcy zasugerowali, że gracze otrzymają wersje sprzed 20 lat najbardziej kultowych obiektów wyścigów długodystansowych. Mają to być między innymi: Sebring 12 Hours,

Petit Le Mans (Road Atlanta),

24 Hours of Le Mans,

24 Hours of Spa.

Jak podkreśla szef projektu Renato Simioni: Będziecie mogli doświadczyć tych wydarzeń w AMS2 na torach dokładnie takich, jakie były 20 lat temu, z większością ówczesnych uczestników. Do gry trafi oczywiście szeroki zestaw klasyków LMP i GT, w tym:

GT: BMW M3 GTR

Porsche 911 (996)

Dodge Viper GTS-R

Aston Martin DBR9

Maserati MC12

Chevrolet Corvette C5-R LMP: Audi R8 LMP

Courage C60 (spec. 2004/05)

Lola B05/40

Dallara SP1 (Chrysler LMP – według raportu OverTake) DLC z zawartością z 2005 roku ma się ukazać pod koniec października wraz z nowym systemem wygładzania krawędzi oraz odświeżonym interfejsem HUD. Zanim to jednak nastąpi, wersja 1.6.8 przyniesie poprawki w trybie multiplayer, ulepszoną sztuczną inteligencję, nowe ustawienia force feedback dla kierownic oraz wspomniany wyżej Lamborghini Dream Pack Part 2. Automobilista 2 to zaawansowany symulator wyścigów samochodowych stworzony przez studio Reiza. Gra oferuje realistyczną fizykę jazdy, dynamiczne warunki pogodowe i szeroki wybór pojazdów oraz torów, w tym wiele zlokalizowanych w Brazylii. Gra wykorzystuje silnik graficzny Project CARS 2, co zapewnia wysoką jakość wizualną i immersję. To idealna pozycja dla fanów motorsportu szukających głębokiego realizmu, która śmiało może konkurować z simami pokroju Le Mans Ultimate i Assetto Corsa.