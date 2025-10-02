Zaloguj się lub Zarejestruj

Automobilista 2 wraca do przeszłości. Nadchodzi DLC z wyścigami długodystansowymi z 2005 roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/02 14:10
Automobilista 2 też chce zaoferować graczom coś fajnego i wybór padł na długodystansowe ściganie w stylu retro.

Kultowe auta LMP i GT sprzed dwóch dekad trafią do Automobilista 2 jeszcze w październiku. Studio Reiza potwierdziło, że przygotowuje dwa nowe pakiety DLC inspirowane sezonem 2005 w wyścigach endurance, zaraz obok wcześniej zapowiedzianego Lamborghini Dream Pack Part 2.

Automobilista 2
Automobilista 2

Nadciąga nowe DLC do Automobilisty 2

Choć pełna lista torów nie została jeszcze ujawniona, twórcy zasugerowali, że gracze otrzymają wersje sprzed 20 lat najbardziej kultowych obiektów wyścigów długodystansowych. Mają to być między innymi:

  • Sebring 12 Hours,
  • Petit Le Mans (Road Atlanta),
  • 24 Hours of Le Mans,
  • 24 Hours of Spa.

Jak podkreśla szef projektu Renato Simioni:

Będziecie mogli doświadczyć tych wydarzeń w AMS2 na torach dokładnie takich, jakie były 20 lat temu, z większością ówczesnych uczestników.

Do gry trafi oczywiście szeroki zestaw klasyków LMP i GT, w tym:

GT:

  • BMW M3 GTR
  • Porsche 911 (996)
  • Dodge Viper GTS-R
  • Aston Martin DBR9
  • Maserati MC12
  • Chevrolet Corvette C5-R

LMP:

  • Audi R8 LMP
  • Courage C60 (spec. 2004/05)
  • Lola B05/40
  • Dallara SP1 (Chrysler LMP – według raportu OverTake)

DLC z zawartością z 2005 roku ma się ukazać pod koniec października wraz z nowym systemem wygładzania krawędzi oraz odświeżonym interfejsem HUD. Zanim to jednak nastąpi, wersja 1.6.8 przyniesie poprawki w trybie multiplayer, ulepszoną sztuczną inteligencję, nowe ustawienia force feedback dla kierownic oraz wspomniany wyżej Lamborghini Dream Pack Part 2.

Automobilista 2 to zaawansowany symulator wyścigów samochodowych stworzony przez studio Reiza. Gra oferuje realistyczną fizykę jazdy, dynamiczne warunki pogodowe i szeroki wybór pojazdów oraz torów, w tym wiele zlokalizowanych w Brazylii. Gra wykorzystuje silnik graficzny Project CARS 2, co zapewnia wysoką jakość wizualną i immersję. To idealna pozycja dla fanów motorsportu szukających głębokiego realizmu, która śmiało może konkurować z simami pokroju Le Mans Ultimate i Assetto Corsa.

Źródło:https://traxion.gg/automobilista-2-to-release-2005-themed-endurance-racing-dlc

